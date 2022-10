Ancien 15e joueur mondial et actuel entraî­neur de Diego Schwartzman, Juan Ignacio Chela a donné une belle inter­view à nos confrères argen­tins de La Nacion dans laquelle il a notam­ment avoué avoir pleuré devant sa télé à l’oc­ca­sion des adieux de Roger Federer sur la Laver Cup. Également inter­rogé sur la saison de Rafael Nadal, Chela a fait part de sa stupé­fac­tion et de son admiration.

« Oui, je suis très surpris. Tout ce que ces trois‐là font, avec Nole, c’est comme s’ils étaient trois super‐héros avec des pouvoirs diffé­rents. Qu’ils aient gagné plus de 60 Grands Chelems à eux trois, oc’est impres­sion­nant. Que Rafa se batte pour la place de numéro 1, ou qu’il gagne des Grands Chelems, avec l’usure de toutes ces années… Nous l’avons tous vu en novembre avec des béquilles, et puis il a gagné l’Australie. C’est impos­sible de faire ça ! Nole aussi, il est apparu plus tard, et il a battu beau­coup de records et on ne sait pas jusqu’où il va aller. C’est très admi­rable, en raison du profes­sion­na­lisme, du dévoue­ment, de la passion et du niveau de détail pour atteindre cette excel­lence. Ces gars‐là sont trop bons. »