Juan Martin Del Potro : « Aujourd’hui, je me suis réveillé avec plusieurs messages me féli­ci­tant parce que j’al­lais devenir papa. Je vous informe que cette nouvelle est tota­le­ment fausse »

Baptiste Mulatier

Officiellement retraité depuis son match d’adieu contre Novak Djokovic à Buenos Aires en décembre dernier, Juan Martin Del Potro donne régu­liè­re­ment des nouvelles. 

Tout récem­ment, l’an­cien numéro 3 mondial et vain­queur de l’US Open 2009 a démenti une « fake news » le concernant. 

« Aujourd’hui, je me suis réveillé avec plusieurs messages me féli­ci­tant parce que j’al­lais devenir papa. Je vous informe que cette nouvelle est tota­le­ment FAUSSE !!! Je ne connais pas non plus cette personne, haha », a écrit l’Argentin sur le réseau social X. 

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 10:16

