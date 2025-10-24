Officiellement retraité depuis son match d’adieu contre Novak Djokovic à Buenos Aires en décembre dernier, Juan Martin Del Potro donne régulièrement des nouvelles.
Tout récemment, l’ancien numéro 3 mondial et vainqueur de l’US Open 2009 a démenti une « fake news » le concernant.
Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá 😂— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) October 23, 2025
Les cuento que la noticia es totalmente FALSA!!!
Tampoco conozco a esa persona, jaja.
Saludos a todos y gracias igual por los
buenos deseos 🤗
« Aujourd’hui, je me suis réveillé avec plusieurs messages me félicitant parce que j’allais devenir papa. Je vous informe que cette nouvelle est totalement FAUSSE !!! Je ne connais pas non plus cette personne, haha », a écrit l’Argentin sur le réseau social X.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 10:16