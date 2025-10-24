Officiellement retraité depuis son match d’adieu contre Novak Djokovic à Buenos Aires en décembre dernier, Juan Martin Del Potro donne régu­liè­re­ment des nouvelles.

Tout récem­ment, l’an­cien numéro 3 mondial et vain­queur de l’US Open 2009 a démenti une « fake news » le concernant.

Hoy me desperté con varios mensajes feli­citán­dome porque iba a ser papá 😂



Les cuento que la noticia es total­mente FALSA!!!



Tampoco conozco a esa persona, jaja.



Saludos a todos y gracias igual por los

buenos deseos 🤗 — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) October 23, 2025

« Aujourd’hui, je me suis réveillé avec plusieurs messages me féli­ci­tant parce que j’al­lais devenir papa. Je vous informe que cette nouvelle est tota­le­ment FAUSSE !!! Je ne connais pas non plus cette personne, haha », a écrit l’Argentin sur le réseau social X.