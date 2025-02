Retraité depuis son match d’adieu contre Novak Djokovic à Buenos Aires en décembre dernier, l’an­cien numéro 3 mondial et vain­queur de l’US Open 2009, Juan Martin Del Potro, a donné des nouvelles dans des propos relayés par Eurosport.

« Après le match contre Djokovic, j’ai eu l’im­pres­sion qu’un nouveau chapitre s’était ouvert, que je n’étais plus un joueur pro. Avant, j’avais toujours un léger espoir. Le tennis était ma vie. Et main­te­nant, j’es­saie de me faire à l’idée que je suis un ancien joueur de tennis. Ma vie est très diffé­rente. Maintenant, j’ai du temps pour moi, pour mes affaires. Je rencontre des joueurs, j’ai des acti­vités avec des spon­sors pendant les tour­nois. Petit à petit je recom­mence aussi à faire des choses liées au tennis. »