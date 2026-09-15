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Juan Martin Del Potro bientôt entraî­neur sur le circuit ? « J’ai reçu des propo­si­tions de la part de grands joueurs, mais je ne me sens pas prêt »

Par
Jean Muller
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Présent à New York lors de cette édition de l’US Open, Juan Martin Del Potro a couvert le tournoi dans un rôle de consul­tant pour ESPN. Plusieurs médias en ont profité pour l’in­ter­roger sur l’ac­tua­lité de la petite balle jaune.

Dans un entre­tien accordé au Corriere della Sera, l’an­cien numéro trois mondial a été ques­tionné sur la pers­pec­tive d’en­traîner Rafael Jodar, étoile montante du circuit. S’il apprécie forte­ment le profil du joueur ibérique, la tour de Tandil a répondu néga­ti­ve­ment à cette perspective.

« J’apprécie beau­coup Rafa Jodar : grand, solide en fond de court, bonne combi­naison service‐coup droit. Je pense qu’il a un poten­tiel énorme. J’ai reçu des propo­si­tions de la part de grands joueurs, mais je ne suis pas prêt. En tant que joueur, j’ai trop souf­fert des voyages, des avions, des dépla­ce­ments loin de chez moi : je ne me sens pas prêt à reprendre cette vie. Commenter le tennis pour ESPN, pour l’instant, ça me suffit amplement ».

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 11:52

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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