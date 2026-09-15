Présent à New York lors de cette édition de l’US Open, Juan Martin Del Potro a couvert le tournoi dans un rôle de consultant pour ESPN. Plusieurs médias en ont profité pour l’interroger sur l’actualité de la petite balle jaune.
Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, l’ancien numéro trois mondial a été questionné sur la perspective d’entraîner Rafael Jodar, étoile montante du circuit. S’il apprécie fortement le profil du joueur ibérique, la tour de Tandil a répondu négativement à cette perspective.
« J’apprécie beaucoup Rafa Jodar : grand, solide en fond de court, bonne combinaison service‐coup droit. Je pense qu’il a un potentiel énorme. J’ai reçu des propositions de la part de grands joueurs, mais je ne suis pas prêt. En tant que joueur, j’ai trop souffert des voyages, des avions, des déplacements loin de chez moi : je ne me sens pas prêt à reprendre cette vie. Commenter le tennis pour ESPN, pour l’instant, ça me suffit amplement ».
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 11:52