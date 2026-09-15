Présent à New York lors de cette édition de l’US Open, Juan Martin Del Potro a couvert le tournoi dans un rôle de consul­tant pour ESPN. Plusieurs médias en ont profité pour l’in­ter­roger sur l’ac­tua­lité de la petite balle jaune.

Dans un entre­tien accordé au Corriere della Sera, l’an­cien numéro trois mondial a été ques­tionné sur la pers­pec­tive d’en­traîner Rafael Jodar, étoile montante du circuit. S’il apprécie forte­ment le profil du joueur ibérique, la tour de Tandil a répondu néga­ti­ve­ment à cette perspective.

« J’apprécie beau­coup Rafa Jodar : grand, solide en fond de court, bonne combi­naison service‐coup droit. Je pense qu’il a un poten­tiel énorme. J’ai reçu des propo­si­tions de la part de grands joueurs, mais je ne suis pas prêt. En tant que joueur, j’ai trop souf­fert des voyages, des avions, des dépla­ce­ments loin de chez moi : je ne me sens pas prêt à reprendre cette vie. Commenter le tennis pour ESPN, pour l’instant, ça me suffit amplement ».