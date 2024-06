C’est offi­ciel, Juan Martin Del Potro va lui aussi posséder sa propre académie. Elle sera située à Boynton Beach, en Floride, et comp­tera 26 courts dont six en dur et le reste en terre battue.

C’est une forme d’abou­tis­se­ment pour l’Argentin, qui a toujours voulu rester dans le monde du tennis.

« Cette académie est un rêve devenu réalité, me permet­tant de redonner au sport qui m’a tant apporté. Je m’en­gage à favo­riser un envi­ron­ne­ment soli­daire et inclusif où les jeunes athlètes pour­ront s’épa­nouir et devenir de grands joueurs et indi­vidus de tennis. »