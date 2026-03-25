Présent il y a quelques jours à Sao Paulo, au Brésil, à l’occasion d’une exhi­bi­tion aux côtés de Diego Schwartzman, Andy Roddick et Fernando Meligeni, Juan Martin Del Potro s’est exprimé chez nos confrères de La Nacion.

Et après avoir expliqué qu’il allait être diffi­cile pour un joueur sud‐américain de remporter un tournoi du Grand Chelem dans les années à venir à cause de la présence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Argentin est revenu sur sa fameuse victoire contre Roger Federer en finale de l’US Open 2009. Un moment gravé à jamais dans sa mémoire et celle de ses fans.

« J’ai eu la chance de réaliser un rêve d’enfant et de battre Federer en finale. Il venait de remporter le tournoi cinq années de suite. Tout le monde s’attendait à ce qu’il remporte une sixième victoire et c’est moi, à 20 ans, qui suis arrivé pour mettre fin à cette série. Cela a changé ma carrière, ma vie. »