Juan Martin Del Potro est un grand émotif.
Un an jour pour jour après l’arrêt définitif de sa carrière suite à un ultime match d’adieu face à Novak Djokovic à Buenos Aires, devant son public, l’Argentin a publié un très beau message de remerciement dans lequel il n’oublie évidemment pas son ancien rival et ami.
Hace un año, un día que jamás me voy a olvidar…— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) December 1, 2025
Gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí en un momento tan especial. Su apoyo me acompañó en cada paso y me sigue acompañando hasta el día de hoy. Miro este video y me vuelve la emoción.
Gracias a todos por el cariño en la… pic.twitter.com/06QRqlgqxc
« Il y a un an, un jour que je n’oublierai jamais… Merci à chacun d’entre vous qui était là lors d’un moment si spécial. Votre soutien m’a accompagné à chaque étape et continue de m’accompagner jusqu’à aujourd’hui. Je regarde cette vidéo et l’émotion me revient. Merci à tous pour l’affection sur les tribunes, à la maison, dans chaque message et merci à Novak Djokovic d’avoir été présent et de faire partie de ce chemin. Je vous aime tellement. Je vous emmène toujours avec moi. »
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 15:15