Juan Martin Del Potro, encore très ému : « Un jour que je n’ou­blierai jamais. Merci à Novak Djokovic »

Thomas S
Par Thomas S

Juan Martin Del Potro est un grand émotif.

Un an jour pour jour après l’arrêt défi­nitif de sa carrière suite à un ultime match d’adieu face à Novak Djokovic à Buenos Aires, devant son public, l’Argentin a publié un très beau message de remer­cie­ment dans lequel il n’ou­blie évidem­ment pas son ancien rival et ami. 

« Il y a un an, un jour que je n’oublierai jamais… Merci à chacun d’entre vous qui était là lors d’un moment si spécial. Votre soutien m’a accom­pagné à chaque étape et continue de m’accompagner jusqu’à aujourd’hui. Je regarde cette vidéo et l’émotion me revient. Merci à tous pour l’affection sur les tribunes, à la maison, dans chaque message et merci à Novak Djokovic d’avoir été présent et de faire partie de ce chemin. Je vous aime telle­ment. Je vous emmène toujours avec moi. »

Publié le lundi 1 décembre 2025 à 15:15

