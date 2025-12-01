Juan Martin Del Potro est un grand émotif.

Un an jour pour jour après l’arrêt défi­nitif de sa carrière suite à un ultime match d’adieu face à Novak Djokovic à Buenos Aires, devant son public, l’Argentin a publié un très beau message de remer­cie­ment dans lequel il n’ou­blie évidem­ment pas son ancien rival et ami.

Hace un año, un día que jamás me voy a olvidar…

Gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí en un momento tan espe­cial. Su apoyo me acom­pañó en cada paso y me sigue acom­pañando hasta el día de hoy. Miro este video y me vuelve la emoción.

Gracias a todos por el cariño en la… pic.twitter.com/06QRqlgqxc — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) December 1, 2025

« Il y a un an, un jour que je n’oublierai jamais… Merci à chacun d’entre vous qui était là lors d’un moment si spécial. Votre soutien m’a accom­pagné à chaque étape et continue de m’accompagner jusqu’à aujourd’hui. Je regarde cette vidéo et l’émotion me revient. Merci à tous pour l’affection sur les tribunes, à la maison, dans chaque message et merci à Novak Djokovic d’avoir été présent et de faire partie de ce chemin. Je vous aime telle­ment. Je vous emmène toujours avec moi. »