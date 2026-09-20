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Juan Martin Del Potro : « Il y a deux joueurs actuels qui me rappellent mon propre style de jeu »

Par
Thomas S
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Récemment de passage à New‐York pour assister à l’US Open, Juan Martin Del Potro en a profité pour accorder quelques inter­views à certains médias, dont nos confrères espa­gnol de Marca.

Et lorsque qu’il a été inter­rogé sur les joueurs actuels qui lui rappe­laient son propre style, le lauréat de l’US Open 2009 en a cité deux. 

« Je dirais Sebastian Korda ou Rafa Jódar. J’aime ce genre de joueurs qui sont grands et qui frappent fort depuis le fond du court. Avec un bon service, un bon coup droit et un bon revers. Ils rencontrent égale­ment quelques problèmes physiques, comme cela m’est arrivé à l’époque. Je pense que ces deux joueurs ont un grand poten­tiel pour se hisser au sommet dans un avenir proche. »

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 13:53

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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