Récemment de passage à New‐York pour assister à l’US Open, Juan Martin Del Potro en a profité pour accorder quelques inter­views à certains médias, dont nos confrères espa­gnol de Marca.

Et lorsque qu’il a été inter­rogé sur les joueurs actuels qui lui rappe­laient son propre style, le lauréat de l’US Open 2009 en a cité deux.

« Je dirais Sebastian Korda ou Rafa Jódar. J’aime ce genre de joueurs qui sont grands et qui frappent fort depuis le fond du court. Avec un bon service, un bon coup droit et un bon revers. Ils rencontrent égale­ment quelques problèmes physiques, comme cela m’est arrivé à l’époque. Je pense que ces deux joueurs ont un grand poten­tiel pour se hisser au sommet dans un avenir proche. »