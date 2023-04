Juan Martin Del Potro est un roman­tique et c’est aussi pour cette raison qu’il est autant apprécié par les fans.

Alors qu’on pensait sa carrière défi­ni­ti­ve­ment enterrée après l’avoir quitté en larmes lors d’un ultime match crève‐coeur sur le tournoi de Buenos Aires en février 2022, l’Argentin a récem­ment déclaré qu’il espé­rait disputer une tout dernière rencontre sur son tournoi préféré, à savoir l’US Open, le seul Grand Chelem qu’il a remporté en 2009.

« Je suis déter­miné à tout faire pour disputer un dernier match offi­ciel à l’ US Open 2023. Je ne sais pas si mon genou me permettra d’être à 100% ou pas, mais je suis clair sur mon envie de disputer le dernier match de ma carrière profes­sion­nelle cette année et, dans ce cas, cela doit se dérouler à Flushing Meadows. »

Un dernier match de la « Tour de Tandil » devant un stade plein à craquer pour dire défi­ni­ti­ve­ment adieu au tennis avec le sourire ? Quelle belle idée !