Opéré quatre fois du genou et trois fois du poignet durant sa carrière, Juan Martin Del Potro fait sans doute partie des joueurs les plus malchan­ceux de l’his­toire mais aussi des plus résilients.

Récemment de passe sur ESPN en Argentine, le lauréat de l’US Open 2009 est revenu sur ces moments compli­qués tout en admet­tant qu’il conti­nuait encore à consulter des médecins.

« Je peux dire que j’ai eu un peu de malchance, mais la vérité est que je suis devenu l’ath­lète que je suis à cause de mes bles­sures. Cela fait partie du film, dans ses chapitres les plus drama­tiques. Maintenant, je demande à l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle de m’aider. J’ai beau­coup discuté avec ChatGPT. J’ai des IRM et des radio­gra­phies de toutes les couleurs. J’arrive dans les cliniques et on me dit : ‘Encore ! On ne sait plus quoi faire pour vous. »