Opéré quatre fois du genou et trois fois du poignet durant sa carrière, Juan Martin Del Potro fait sans doute partie des joueurs les plus malchanceux de l’histoire mais aussi des plus résilients.
Récemment de passe sur ESPN en Argentine, le lauréat de l’US Open 2009 est revenu sur ces moments compliqués tout en admettant qu’il continuait encore à consulter des médecins.
« Je peux dire que j’ai eu un peu de malchance, mais la vérité est que je suis devenu l’athlète que je suis à cause de mes blessures. Cela fait partie du film, dans ses chapitres les plus dramatiques. Maintenant, je demande à l’intelligence artificielle de m’aider. J’ai beaucoup discuté avec ChatGPT. J’ai des IRM et des radiographies de toutes les couleurs. J’arrive dans les cliniques et on me dit : ‘Encore ! On ne sait plus quoi faire pour vous. »
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 15:45