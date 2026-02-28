Présent à Acapulco au Mexique, où il a assisté à la céré­monie en l’hon­neur de Gaël Monfils, qui parti­cipe à sa dernière saison sur le circuit, Juan Martin Del Potro s’est aussi exprimé sur sa rela­tion avec Novak Djokovic.

« Je connais Novak Djokovic depuis que j’ai 15 ans. Nous avons partagé toute notre carrière ensemble. Nous avons une rela­tion parti­cu­lière. Notre amitié a été couronnée lors de mon dernier match en Argentine, il y a un an et demi. Il a été très géné­reux. Je peux l’ap­peler, il décroche, nous rigo­lons ensemble », a déclaré le vain­queur de l’US Open 2009 au micro de la télé­vi­sion Azteca.

Del Potro : “I know Novak Djokovic since I was 15. We shared our entire careers toge­ther. We have a special rela­tion­ship. Our friend­ship was crowned in my last match in Argentina. He was very gene­rous. I can call him, he picks up, we have a laugh.” 🥹 ❤️pic.twitter.com/WTKtrmthnf — Danny (@DjokovicFan_) February 28, 2026

En décembre 2024, Djokovic s’était rendu à Buenos Aires en Argentine pour parti­ciper au match d’adieu de Del Potro, devant 15 000 personnes. L’ancien numéro 3 mondial avait insisté sur la géné­ro­sité du Serbe, en racon­tant qu’il avait direc­te­ment répondu favo­ra­ble­ment à cette demande.