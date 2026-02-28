Présent à Acapulco au Mexique, où il a assisté à la cérémonie en l’honneur de Gaël Monfils, qui participe à sa dernière saison sur le circuit, Juan Martin Del Potro s’est aussi exprimé sur sa relation avec Novak Djokovic.
« Je connais Novak Djokovic depuis que j’ai 15 ans. Nous avons partagé toute notre carrière ensemble. Nous avons une relation particulière. Notre amitié a été couronnée lors de mon dernier match en Argentine, il y a un an et demi. Il a été très généreux. Je peux l’appeler, il décroche, nous rigolons ensemble », a déclaré le vainqueur de l’US Open 2009 au micro de la télévision Azteca.
Del Potro : “I know Novak Djokovic since I was 15. We shared our entire careers together. We have a special relationship. Our friendship was crowned in my last match in Argentina. He was very generous. I can call him, he picks up, we have a laugh.” 🥹 ❤️pic.twitter.com/WTKtrmthnf— Danny (@DjokovicFan_) February 28, 2026
En décembre 2024, Djokovic s’était rendu à Buenos Aires en Argentine pour participer au match d’adieu de Del Potro, devant 15 000 personnes. L’ancien numéro 3 mondial avait insisté sur la générosité du Serbe, en racontant qu’il avait directement répondu favorablement à cette demande.
Publié le samedi 28 février 2026 à 09:55