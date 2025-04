Très impliqué dans le déve­lop­pe­ment du tennis en Amérique du Sud, Juan Martin Del Potro garde toujours un œil sur l’évo­lu­tion du circuit ATP. Interrogé par Olympics sur les chances des Sud‐Américains d’in­té­grer le top 10 mondial, le vain­queur de l’US Open 2009 estime que cet accom­plis­se­ment est plus aisé aujourd’hui.

« C’est diffi­cile d’être dans le top 10, c’est la réalité. Mais main­te­nant que Federer, Nadal, Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka et moi‐même ne sommes plus dans le top 10, cela change beau­coup de choses. Il y a une grande oppor­tu­nité pour tout le monde. Avant, il n’y avait que six places dans le top 10, parce qu’il était impos­sible de dépasser le Big 4. Il y a des Argentins qui ont cette chance, parce que le circuit est ouvert et qu’il faut essayer. Pour le pays, ce serait formi­dable d’avoir toujours un Argentin qui se bat dans les phases finales des tour­nois du Grand Chelem. Fonseca pour­rait être un Latino qui y parvien­drait, mais il faut beau­coup de patience et de disci­pline et ce n’est pas facile d’y arriver ».