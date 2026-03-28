Alors qu’il a récemment participé à une exhibition au Brésil aux côtés d’Andy Roddick, de Fernando Meligeni et de Diego Schwartzman, Juan Martin Del Potro est apparu sur la chaîne Youtube de ce dernier.
Invité à revenir sur les meilleurs moments de sa carrière, le lauréat de l’édition 2009 de l’US Open en a profité pour rendre hommage à Andy Murray.
« Ce que j’ai vécu à Rio, lors des Jeux Olympiques (en 2016), a été très spécial pour moi. Je revenais d’une blessure au poignet et je devais affronter Djokovic dès le premier tour. Je n’avais pas joué depuis près d’un an : j’étais à un moment très difficile de ma carrière, car mon poignet me faisait très mal et je ne savais pas si je devais continuer à jouer ou non. Puis il y a eu ma victoire en demi‐finales contre Rafael Nadal… ça a été l’une des semaines les plus fortes de ma carrière. Ensuite, il y a eu la Coupe Davis et ma victoire contre Murray en demi‐finales (toujours 2016). Entre nous, on disait toujours qu’il y avait un Big 4, pas un Big 3. On parlait des « Quatre Fantastiques », à cause de la présence de Murray. Et même si Federer, Nadal et Djokovic ont eu un impact plus important, Murray était un autre phénomène. Et, enfin, bien sûr, l’US Open que j’ai remporté. L’US Open, c’est d’autres émotions, un autre type de réussite. Étant si jeune… j’ai toujours rêvé de remporter l’US Open, même si pour les Argentins, c’était Roland‐Garros qui comptait le plus, mais depuis tout petit, je disais que je voulais gagner l’US Open. J’ai eu la chance de réaliser ce rêve. »
Publié le samedi 28 mars 2026 à 17:47