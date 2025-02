Retraité depuis son match d’adieu contre Novak Djokovic à Buenos Aires en décembre dernier, l’ancien numéro 3 mondial et vain­queur de l’US Open 2009, Juan Martin Del Potro reçoit déjà beau­coup de solli­ci­ta­tions. C’est ce qu’il a expliqué récem­ment dans des propos rapportés par Eurosport.

« Beaucoup de joueurs m’ap­pellent pour me poser des ques­tions, ils me demandent des conseils sur leur service ou leur coup droit. Je pensais que ce serait plus facile d’aider les autres que ce n’est en réalité, mais j’aime ça. Je pense que je ne suis pas encore prêt à être entraî­neur parce que je ne veux pas voyager toutes les semaines. »