Au micro d’ESPN, Juan Martin Del Potro est revenu sur sa victoire en cinq sets contre Andy Murray lors de la Coupe Davis 2016 (6−4, 5–7, 6–7, 6–3, 6–4).

L’Argentin a raconté ce qu’il ressen­tait quand il devait affronter le Britannique, qui l’a battu sept fois en dix duels.

El primer punto de una semi­final épica. 🇦🇷 Del Potro vs. 🇬🇧 Murray en la #CopaDavis. 🔥@delpotrojuan



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​ « Sur le plan tennis­tique, je pense que ce match figure parmi les meilleurs de ma carrière. À titre personnel, c’était l’un de mes meilleurs matchs. Je n’aimais pas jouer contre lui ; nous avions une riva­lité de longue date depuis notre plus jeune âge, mais j’ai toujours consi­déré Murray comme l’un des joueurs les plus intel­li­gents du circuit. Parfois, je préfé­rais jouer contre Federer ou Rafa plutôt que contre Murray. »