Au micro d’ESPN, Juan Martin Del Potro est revenu sur sa victoire en cinq sets contre Andy Murray lors de la Coupe Davis 2016 (6−4, 5–7, 6–7, 6–3, 6–4).
L’Argentin a raconté ce qu’il ressentait quand il devait affronter le Britannique, qui l’a battu sept fois en dix duels.
« Sur le plan tennistique, je pense que ce match figure parmi les meilleurs de ma carrière. À titre personnel, c’était l’un de mes meilleurs matchs. Je n’aimais pas jouer contre lui ; nous avions une rivalité de longue date depuis notre plus jeune âge, mais j’ai toujours considéré Murray comme l’un des joueurs les plus intelligents du circuit. Parfois, je préférais jouer contre Federer ou Rafa plutôt que contre Murray. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.