En décembre dernier, Juan Martin Del Potro faisait ses adieux défi­ni­tifs au monde du tennis, lors d’un match d’ex­hi­bi­tion contre son ami Novak Djokovic. Depuis son retrait défi­nitif, la tour de Tandil a plus de temps pour ses aspi­ra­tions person­nels, comme le déve­lop­pe­ment du tennis en Amérique du Sud.

Questionné sur la possi­bi­lité d’en­traîner un jour, l’an­cien 3e joueur mondial s’est montré assez ferme sur le sujet, dans les colonnes d’Olympics.

« Pour être entraî­neur, il faut se donner à 100 % et parcourir le monde à nouveau. J’ai fait ça pendant 20 ans, j’en ai assez. Bien sûr, si Novak me propose de travailler avec lui, j’en serais ravi (sourire). Je ne pour­rais pas refuser, mais je ne pense pas que cela se produira. La porte n’est pas fermée à 100 %, mais je pense que le temps d’être entraî­neur viendra plus tard ».