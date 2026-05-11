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Juan Martin Del Potro, sur le joueur capable de défier Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : « Si son corps lui permet de jouer sans douleur et qu’il recom­mence à avoir confiance, il peut faire partie de ces joueurs »

Par
Thomas S
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Alors qu’il était en train de retrouver un niveau de jeu très inté­res­sant, comme en témoigne sa victoire contre Novak Djokovic sur le Masters 1000 d’Indian Wells en mars dernier, Jack Draper a malheu­reu­se­ment rechuté, blessé au genou après avoir long­temps souf­fert du poignet.

Officiellement forfait pour la suite de la saison sur terre battue et Roland‐Garros, le Britannique fait néan­moins toujours partie de ces joueurs capables de riva­liser avec les meilleurs du monde lors­qu’il est en pleine capa­cité de ses moyens. 

Invité à s’ex­primer sur l’ac­tuel 50e mondial, qui quit­tera le Top 100 après le Grand Chelem pari­sien, Juan Martin Del Potro n’a eu que des bonne choses à dire à son sujet. 

« Je sais à quel point c’est diffi­cile de gérer les bles­sures. Mais il a le jeu qu’il faut. Il l’a déjà fait (défier Alcaraz et Sinner). Donc, si son corps lui permet de jouer sans douleur et qu’il recom­mence à avoir confiance en son corps, je pense qu’il peut faire partie de ces joueurs dont il faut se méfier dans le tableau. »

Publié le lundi 11 mai 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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