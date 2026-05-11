Alors qu’il était en train de retrouver un niveau de jeu très intéressant, comme en témoigne sa victoire contre Novak Djokovic sur le Masters 1000 d’Indian Wells en mars dernier, Jack Draper a malheureusement rechuté, blessé au genou après avoir longtemps souffert du poignet.
Officiellement forfait pour la suite de la saison sur terre battue et Roland‐Garros, le Britannique fait néanmoins toujours partie de ces joueurs capables de rivaliser avec les meilleurs du monde lorsqu’il est en pleine capacité de ses moyens.
Invité à s’exprimer sur l’actuel 50e mondial, qui quittera le Top 100 après le Grand Chelem parisien, Juan Martin Del Potro n’a eu que des bonne choses à dire à son sujet.
« Je sais à quel point c’est difficile de gérer les blessures. Mais il a le jeu qu’il faut. Il l’a déjà fait (défier Alcaraz et Sinner). Donc, si son corps lui permet de jouer sans douleur et qu’il recommence à avoir confiance en son corps, je pense qu’il peut faire partie de ces joueurs dont il faut se méfier dans le tableau. »
Publié le lundi 11 mai 2026 à 15:45