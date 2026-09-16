Aujourd’hui 14e mondial à bientôt 20 ans, Rafael Jodar est incontestablement la grande révélation de la saison 2026, et ce même s’il a récemment été balayé au premier tour de l’US Open.
L’ancien numéro 3 mondial et vainqueur du Grand Chelem new‐yorkais en 2009, Juan Martin Del Potro, n’a pas tari d’éloges à l’égard du jeune espagnol.
Del Potro asegura que se ve reflejado como tenista en Rafa Jódar.— José Morón (@jmgmoron) September 12, 2026
🗣️ « Me gusta mucho Rafa Jodar. Es alto, sólido desde el fondo de la pista y tiene una buena combinación entre servicio y derecha. Creo que posee un potencial enorme ».
¿Le entrenaría ?
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« J’apprécie beaucoup Rafa Jodar. Il est grand, solide en fond de court et possède une bonne combinaison entre le service et le coup droit. Je pense qu’il a un potentiel énorme. »
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 13:49