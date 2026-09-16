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Juan Martin Del Potro sur le nouveau phéno­mène du circuit : « Je l’aime beau­coup et je pense qu’il a un poten­tiel énorme »

Par
Baptiste Mulatier
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Aujourd’hui 14e mondial à bientôt 20 ans, Rafael Jodar est incon­tes­ta­ble­ment la grande révé­la­tion de la saison 2026, et ce même s’il a récem­ment été balayé au premier tour de l’US Open.

L’ancien numéro 3 mondial et vain­queur du Grand Chelem new‐yorkais en 2009, Juan Martin Del Potro, n’a pas tari d’éloges à l’égard du jeune espagnol. 

« J’apprécie beau­coup Rafa Jodar. Il est grand, solide en fond de court et possède une bonne combi­naison entre le service et le coup droit. Je pense qu’il a un poten­tiel énorme. »

Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 13:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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