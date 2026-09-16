Aujourd’hui 14e mondial à bientôt 20 ans, Rafael Jodar est incon­tes­ta­ble­ment la grande révé­la­tion de la saison 2026, et ce même s’il a récem­ment été balayé au premier tour de l’US Open.

L’ancien numéro 3 mondial et vain­queur du Grand Chelem new‐yorkais en 2009, Juan Martin Del Potro, n’a pas tari d’éloges à l’égard du jeune espagnol.

Del Potro asegura que se ve refle­jado como tenista en Rafa Jódar.



🗣️ « Me gusta mucho Rafa Jodar. Es alto, sólido desde el fondo de la pista y tiene una buena combi­na­ción entre servicio y derecha. Creo que posee un poten­cial enorme ».



¿Le entre­naría ?



🗣️ « He reci­bido ofertas de… pic.twitter.com/Y7QhyEmMd2 — José Morón (@jmgmoron) September 12, 2026

« J’apprécie beau­coup Rafa Jodar. Il est grand, solide en fond de court et possède une bonne combi­naison entre le service et le coup droit. Je pense qu’il a un poten­tiel énorme. »