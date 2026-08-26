S’il avait disputé plusieurs matchs exhi­bi­tion en double depuis la fin de sa carrière en septembre 2022, Roger Federer a effectué son grand retour en simple à l’occasion d’une rencontre amicale contre Andy Roddick.

Sept ans après son dernier match offi­ciel à l’US Open, le Suisse a rejoué sur le plus grand court du monde, le mythique Arthur Ashe, face à l’un de ses anciens grands rivaux.

Pour le plus grand bonheur des fans, mais aussi de Juan Martin Del Potro, ancien numéro 3 mondial.

« C’est lui qui a créé l’aura », a réagi l’Argentin, vain­queur de l’US Open 2009 en battant juste­ment Roger Federer en finale.