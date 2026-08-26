S’il avait disputé plusieurs matchs exhibition en double depuis la fin de sa carrière en septembre 2022, Roger Federer a effectué son grand retour en simple à l’occasion d’une rencontre amicale contre Andy Roddick.
Sept ans après son dernier match officiel à l’US Open, le Suisse a rejoué sur le plus grand court du monde, le mythique Arthur Ashe, face à l’un de ses anciens grands rivaux.
Pour le plus grand bonheur des fans, mais aussi de Juan Martin Del Potro, ancien numéro 3 mondial.
El creo el “Aura” @usopen @rogerfederer https://t.co/siJHRnLdN9— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) August 26, 2026
« C’est lui qui a créé l’aura », a réagi l’Argentin, vainqueur de l’US Open 2009 en battant justement Roger Federer en finale.
Publié le mercredi 26 août 2026 à 17:58