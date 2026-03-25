Présent en Floride pour le Masters 1000 de Miami, l’Argentin et ancien 10e joueur mondial Juan Monaco, était de passage sur le plateau d’ESPN Tenis où il a notamment été interrogé sur Carlos Alcaraz, battu dès le troisième tour par Sebastian Korda.
Visiblement pas inquiet pour le numéro 1 mondial, « Pico » l’a même encensé, estimant que s’il parvenait à rester concentré, il égalerait probablement le fameux Big 3.
« Alcaraz réunit en une seule personne les qualités de Federer, Djokovic et Nadal. C’est un phénomène. Il aime profiter pleinement de la vie, et il faudra voir s’il parviendra à rester concentré aussi longtemps s’il veut égaler les records de Federer, Nadal et Djokovic. »
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 19:39