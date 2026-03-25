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Juan Monaco (ex‐10e mondial) : « Si Carlos Alcaraz veut égaler les records de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, voici ce qu’il lui reste à faire… »

Par
Thomas S
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Présent en Floride pour le Masters 1000 de Miami, l’Argentin et ancien 10e joueur mondial Juan Monaco, était de passage sur le plateau d’ESPN Tenis où il a notam­ment été inter­rogé sur Carlos Alcaraz, battu dès le troi­sième tour par Sebastian Korda.

Visiblement pas inquiet pour le numéro 1 mondial, « Pico » l’a même encensé, esti­mant que s’il parve­nait à rester concentré, il égale­rait proba­ble­ment le fameux Big 3. 

« Alcaraz réunit en une seule personne les qualités de Federer, Djokovic et Nadal. C’est un phéno­mène. Il aime profiter plei­ne­ment de la vie, et il faudra voir s’il parviendra à rester concentré aussi long­temps s’il veut égaler les records de Federer, Nadal et Djokovic. »

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 19:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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