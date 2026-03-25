Présent en Floride pour le Masters 1000 de Miami, l’Argentin et ancien 10e joueur mondial Juan Monaco, était de passage sur le plateau d’ESPN Tenis où il a notam­ment été inter­rogé sur Carlos Alcaraz, battu dès le troi­sième tour par Sebastian Korda.

Visiblement pas inquiet pour le numéro 1 mondial, « Pico » l’a même encensé, esti­mant que s’il parve­nait à rester concentré, il égale­rait proba­ble­ment le fameux Big 3.

« Alcaraz réunit en une seule personne les qualités de Federer, Djokovic et Nadal. C’est un phéno­mène. Il aime profiter plei­ne­ment de la vie, et il faudra voir s’il parviendra à rester concentré aussi long­temps s’il veut égaler les records de Federer, Nadal et Djokovic. »