Retraité des courts depuis 2017, Juan Monaco, ancien 10e joueur mondial et vain­queur de neuf titres sur le circuit prin­cipal, s’est récem­ment exprimé chez nos confrères argen­tins de Clay à propos de son ami Rafael Nadal qu’il ne voit pas forcé­ment prendre sa retraite à l’issue de la saison 2024.

Également ques­tionné sur le 23e titre en Grand Chelem de Novak Djokovic, l’Argentin a estimé que le Serbe, malgré son probable statut de meilleur joueur de tous les temps à la fin de sa carrière, ne sera jamais autant apprécié par les fans comparé à ses deux grands rivaux.

« Je ne pense pas que Nadal soit plus motivé après le 23e sacre en Grand Chelem de Djokovic. Je pense qu’il a arrêté de se battre pour cela depuis un moment. Il est très heureux de ce qu’il a. Il est évident que si Djokovic continue à gagner des trophées et des tour­nois du Grand Chelem, il peut devenir le plus grand joueur de l’his­toire, mais il y a quelque chose d’in­dé­niable, c’est la façon dont Nadal et Federer ont changé le tennis. Ils auront toujours une place bien plus impor­tante que Djokovic dans le cœur des fans de tennis. Sans manquer de respect à Djokovic, qui est peut‐être le plus grand en termes de titres, l’amour pour Rafa et Roger est bien plus fort que celui que Djokovic a généré. »