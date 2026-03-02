Accueil Actualité

Juan Pablo Paz, joueur argentin bloqué à Dubaï en pleine guerre : « La nuit a été assez calme, mais à 9 heures du matin, trois bombes ont retenti pour nous réveiller »

Tennis : BNP Paribas Open 2019 -

Deux jours après le début de l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis en Iran et la ferme­ture d’une grande partie de l’es­pace aérien du Moyen‐Orient, dont celui des Émirats arabes unis, plusieurs joueurs, super­vi­seurs, arbitres et membres de staff sont toujours bloqués à Dubaï.

Si c’est notam­ment le cas des joueurs stars, Daniil Medvedev et Andrey Rublev, qui font logi­que­ment plus parler d’eux, d’autres beau­coup moins connus, comme l’ac­tuel 1406e en simple, Juan Pablo Paz, a donné des nouvelle de la situa­tion via son compte Twitter. 

Et force est de constater que le climat est assez tendu. 

« Heureusement, la nuit a été assez calme, mais à 9 heures du matin, trois bombes ont retenti pour nous réveiller. C’est reparti pour une nouvelle journée à Dubaï ! », a écrit le joueur argentin. 

Publié le lundi 2 mars 2026 à 17:41

