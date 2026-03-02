Deux jours après le début de l’intervention militaire des États‐Unis en Iran et la fermeture d’une grande partie de l’espace aérien du Moyen‐Orient, dont celui des Émirats arabes unis, plusieurs joueurs, superviseurs, arbitres et membres de staff sont toujours bloqués à Dubaï.
Si c’est notamment le cas des joueurs stars, Daniil Medvedev et Andrey Rublev, qui font logiquement plus parler d’eux, d’autres beaucoup moins connus, comme l’actuel 1406e en simple, Juan Pablo Paz, a donné des nouvelle de la situation via son compte Twitter.
Et force est de constater que le climat est assez tendu.
Noche bastante tranquila por suerte y ahora tipo 9AM tuvimos 3 bombazos de alarma para que nos levantáramos.— Juan Pablo Paz (@Juanp_paz) March 2, 2026
Arrancando otro día en Dubái 🙌🏽 https://t.co/gek1LCVjwe
« Heureusement, la nuit a été assez calme, mais à 9 heures du matin, trois bombes ont retenti pour nous réveiller. C’est reparti pour une nouvelle journée à Dubaï ! », a écrit le joueur argentin.
Publié le lundi 2 mars 2026 à 17:41