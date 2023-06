Juanjo Moreno, l’un des prépa­ra­teurs physique de Carlos Alacaraz a donné un très long entre­tien à nos confrères de PuntodeBreak. Il y évoque son travail au quoti­dien avec la star espa­gnol et le stress perma­nent qu’il existe concer­nant d’éven­tuels blessures.

« Entre Juan Carlos, ses parents et moi, c’est nous qui lui disons le plus souvent « NON », car il nous fait parfois passer pour les « méchants », même si ce n’est pas le bon mot. D’autres personnes qui ne sont pas aussi proches de lui peuvent se comporter diffé­rem­ment, mais ce qui est vrai­ment compliqué, c’est de lui dire de ne pas faire ceci, de ne pas manger cela ou de ne pas aller à tel ou tel endroit. Le fait d’être tout le temps en train de lui dire « NON » peut générer un certain rejet de la part du joueur, mais c’est un risque que l’on prend. Le dicton dit : « Celui qui t’aime bien te fera pleurer ». Et c’est vrai, parce que ces personnes vous diront proba­ble­ment des choses que vous n’avez pas envie d’en­tendre, mais qui seront les meilleures pour vous. Dans mon cas, ma rela­tion avec Carlos a long­temps dépassé le cadre professionnel »