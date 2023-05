Chaque ténor du circuit possède un team perfor­mant avec un prépa­ra­teur physique de très haut‐niveau. Alcaraz ne déroge pas à cette règle. Juanjo Moreno joue ce rôle pour l’Espagnol et il s’est confié à Marca sur les qualités physiques de son joueur.

« Ce qui ressort le plus de son corps, c’est la souplesse, l’élas­ti­cité et l’am­pli­tude arti­cu­laire qu’il possède. Il est vrai qu’il a fait de la muscu­la­tion, mais il a aussi des prédis­po­si­tions géné­tiques. Nous avons réussi à faire en sorte qu’il ne perde pas cette souplesse et qu’il génère de la puis­sance dans les situa­tions ouvertes, il fait prati­que­ment un spaghetti. Il est capable de générer la force qu’il génère, de récu­pérer et de revenir. En ce sens, il est très proche de Djokovic ».