Dans un long entre­tien accordé à PuntoDeBreak, l’un des prépa­ra­teurs physique de Carlos revient son travail au quoti­dien avec son cham­pion. Il essaye aussi de faire une vraie synthèse du parcours de Carlos depuis qu’il est devenu une « star » du circuit. Il rappelle notam­ment qu’il a réalisé des perfor­mances uniques alors que l’on a tendance presque à l’oublier.

« Les gens oublient qu’il a été le plus jeune numéro un de l’his­toire du tennis, ce qui implique un mental très fort, car c’est un poids qu’il est le seul à avoir porté. D’autres joueurs peuvent avoir gagné Roland Garros à un très jeune âge et avoir eu cette qualité, mais d’autres non. Je ne veux pas comparer, gagner un Grand Chelem a un mérite incroyable, quel qu’il soit, mais Carlos a montré d’autres choses que d’autres joueurs n’avaient peut‐être pas à l’époque, en parti­cu­lier au niveau des médias »