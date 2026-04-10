De passage ce jeudi sur le tournoi WTA 500 de Linz, en Autriche, Judy Murray a donné une longue entrevue aux médias présents sur place, dont nos confrères italiens d’Ubitennis.
Notamment interrogée sur la nouvelle vie de son fils, Andy, retraité des courts depuis août 2024 avant d’accepter un poste inattendu de coach aux côtés de Novak Djokovic, Judy a expliqué qu’il n’avait pas mis longtemps à trouver une nouvelle passion.
« Andy s’amuse beaucoup. Après avoir terminé aux Jeux olympiques de Paris, je pensais qu’il aurait du mal à prendre sa retraite à cause de la routine, de la discipline, de l’équipe qui l’entoure, du calendrier qu’il a suivi pendant tant d’années. Et puis, il vit pour la compétition et adore son sport. Je pensais qu’il pourrait avoir des difficultés, mais il s’est tout de suite mis au golf. Maintenant, la seule différence, dit sa femme, c’est qu’il emmène les enfants à l’école le matin et va les chercher, et entre‐temps, il joue au golf. Pas tous les jours, mais presque, sauf si Novak appelle, quand Novak est arrivé à l’improviste et a décidé de faire ça (de faire appel à lui). Mais maintenant, le golf a remplacé l’entraînement, la discipline, la routine et un peu de la compétition. Il veut arriver à un handicap de zéro au golf et il y est presque parvenu en un an et demi. C’est ridicule. C’est vraiment énervant. »
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 13:11