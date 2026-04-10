De passage ce jeudi sur le tournoi WTA 500 de Linz, en Autriche, Judy Murray a donné une longue entrevue aux médias présents sur place, dont nos confrères italiens d’Ubitennis.

Notamment inter­rogée sur la nouvelle vie de son fils, Andy, retraité des courts depuis août 2024 avant d’ac­cepter un poste inat­tendu de coach aux côtés de Novak Djokovic, Judy a expliqué qu’il n’avait pas mis long­temps à trouver une nouvelle passion.

« Andy s’amuse beau­coup. Après avoir terminé aux Jeux olym­piques de Paris, je pensais qu’il aurait du mal à prendre sa retraite à cause de la routine, de la disci­pline, de l’équipe qui l’entoure, du calen­drier qu’il a suivi pendant tant d’années. Et puis, il vit pour la compé­ti­tion et adore son sport. Je pensais qu’il pour­rait avoir des diffi­cultés, mais il s’est tout de suite mis au golf. Maintenant, la seule diffé­rence, dit sa femme, c’est qu’il emmène les enfants à l’école le matin et va les cher­cher, et entre‐temps, il joue au golf. Pas tous les jours, mais presque, sauf si Novak appelle, quand Novak est arrivé à l’improviste et a décidé de faire ça (de faire appel à lui). Mais main­te­nant, le golf a remplacé l’entraînement, la disci­pline, la routine et un peu de la compé­ti­tion. Il veut arriver à un handicap de zéro au golf et il y est presque parvenu en un an et demi. C’est ridi­cule. C’est vrai­ment énervant. »