Après les carrières excep­tion­nelles de ses deux fils, Andy et Jamie Murray, Judy veut trans­former l’essai. Elle souhaite laisser une trace en construi­sant un immense centre sportif à Dunblane. Pour le média écos­sais The Scotsman, elle a détaillé son objectif : « Créer un centre commu­nau­taire excep­tionnel pour le sport et les loisirs, axé sur la famille et dont le tennis et le coeur. » Cette infra­struc­ture compren­drait égale­ment un musée consacré aux frères Murray, des maisons indi­vi­duelles et des restaurants.

Si ce projet vise à rendre le tennis plus acces­sible pour les jeunes de son pays, il rencontre certaines résis­tances locales. Malgré ces dernières, le gouver­ne­ment écos­sais a accordé le permis de construire pour ce projet qui verra donc le jour dans quelques années.