Lors d’une inter­view accordée au média britan­nique The Courier, Judy Murray, mère d’Andy, triple triple lauréat en Grand Chelem, a raconté avec fran­chise la décou­verte de la célé­brité pour sa famille.

« Ce n’est pas une vie facile, et c’est même épui­sant. Cette semaine de 2005 où Andy s’est rendu à Wimbledon a été un véri­table baptême du feu pour nous tous. L’une des choses les plus diffi­ciles à gérer, sans aucun doute, c’est d’être dans le colli­ma­teur du public. Soudain, des papa­razzis sont apparus devant le petit appar­te­ment où nous habi­tions. Nous avons été suivis. Personne ne vous prépare à cela. Mais cela fait partie inté­grante de la réus­site spor­tive. Je suis vrai­ment du genre à faire la grimace. Mais vous savez, vous vous rendez compte que vous avez besoin de temps pour vous vider la tête, vous ressourcer et repartir de l’avant. »

Pour rappel, Andy Murray est devenu en 2013 le premier Britannique à s’im­poser à Wimbledon depuis Fred Perry en 1936 !