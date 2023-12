Après avoir décroché son ticket pour les quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australie, le joueur et Youtubeur/influenceur de 32 ans, Jules Marie, a estimé pour L’Equipe ses chances d’in­té­grer le tableau prin­cipal du premier Grand Chelem de l’année (14 au 28 janvier).

« Je pense que j’ai une chance sur deux d’in­té­grer le tableau. Il y a très peu de diffé­rence entre un 100e et un 230e. Elle se fera sur la façon de gérer ses émotions, la chaleur et la récu­pé­ra­tion. En qualif, tout est possible. On a déjà vu plein de surprises, comme des « lucky losers » qui ont joué un troi­sième tour en Grand Chelem. Je pren­drai match par match, on fera les comptes au final. »