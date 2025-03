Alors qu’il a récem­ment décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur tennis après avoir atteint la 203e place mondiale en mars 2024, Jules Marie était de passage dans l’émis­sion « Retour Gagnant » chez nos confrères d’Eurosport où il a notam­ment évoqué le sujet de l’argent.

Et alors qu’il estime que la vie d’un joueur clas­sique sur le circuit profes­sionnel coûte environ 300 000 euros par an, le Français a dû faire des sacrifices.

« J’ai dépensé 180 000 euros par an, sans coach de tennis, parce qu’on n’a pas eu le budget pour, et sans kiné ni ostéo. Mais si tu mets bout à bout un entraî­neur tennis avec kiné/ostéo, tu arrives à 300 000 euros par an. »