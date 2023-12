En attei­gnant son meilleur clas­se­ment en cette fin de saison (226e) deux ans après avoir annoncé son retour, le Français Jules Marie a obtenu sa place pour les quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australie 2024. Le joueur et Youtubeur/influenceur de 32 ans raconte à L’Equipe le moment où il l’a appris.

« Je savais à 99 % que j’al­lais faire l’Open d’Australie. En général ça rentre en 235–240. En étant 226e, j’étais dans le cut. Mais toutes les dix minutes, je rafraî­chis­sais la liste. C’est vrai que j’au­rais bien aimé le savoir avant de me coucher mais malheu­reu­se­ment non. Je me suis réveillé à deux heures, à cinq heures, à sept heures, sans faire exprès jusqu’à ce que ça sorte à 8 heures du matin. C’est un soula­ge­ment de ne pas devoir attendre les bles­sures ou forfaits d’autres joueurs pour rentrer direc­te­ment dans les qualifications. »