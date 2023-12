Depuis que Jules Marie est qualifié pour l’Open d’Australie en étant 226ème mondial, son expo­si­tion média­tique a encore augmenté.

Il faut dire que son parcours n’est pas anodin d’au­tant qu’il a su fédérer autour de lui une vraie commu­nauté en s’ap­puyant sur une stra­tégie de commu­ni­ca­tion bien huilée sur les réseaux sociaux et sur You Tube.

Du coup, forcé­ment, ce joueur atta­chant âge de 31 ans, vit des choses assez excep­tion­nelles par rapport à son clas­se­ment. Il a notam­ment évoqué cet aspect là chez nos confrères d’Eurosport. On peut donc être très célèbre sans titiller les meilleurs et c’est aussi ce soutien des fans qui a lui donner une force pour réussir sa « remontada ».

« Si je suis à Paris, il y a entre deux et six personnes qui viennent me voir, témoigne‐t‐il. C’est énorme. Une fois, en me prome­nant sur les quais de Seine, je décide de faire une sieste. Je m’al­longe, je ferme les yeux et trente minutes plus tard, je vois des noti­fi­ca­tions Instagram. Un mec avait pris une photo de moi en écri­vant ‘le guer­rier au repos’. J’ai même des fans qui ont pris l’avion pour venir me voir en tournoi, qui ont fait quatre à cinq heures de route dans la journée pour voir mes matches. C’est assez fou. »