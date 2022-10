Lors d’une inter­view au site russe Championnat, la maman de Stefanos Tsitsipas est revenue sur le fameux match entre son fils et Nick Kyrgios lors du dernier Wimbledon où le Grec avait pété les plombs et allu­mant à plusieurs reprises son adver­saire au filet et en passant à deux doigts de la disqua­li­fi­ca­tion. Julia fait d’ailleurs preuve d’une vraie sincérité.

« Notre match à Wimbledon s’est avéré très tendu et nous ne sommes pas à l’aise dans ce type de bras de fer. Par consé­quent, Styopa (surnom de Tsitsipas, ndlr) a perdu son sang‐froid et a quitté le court sans parvenir à prendre le dessus. En fait, la seule personne, peut‐être, qui le met dans un état de confu­sion totale est Nick Kyrgios. »