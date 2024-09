De passage dans l’émis­sion « To Proino » de la chaîne ANT1, la mère de Stefanos Tsitsipas, Julia Apostoli, a évoqué le harcè­le­ment subi par son fils lors­qu’il était enfant, à l’école primaire. Des propos rapportés par le média grec Sport24.

« C’était un enfant très calme et très timide. À cause du sport, il séchait les cours et les enfants qu’il avait en classe ne pouvaient pas être consi­dérés comme des amis parce qu’ils le trai­taient très mal. Il y avait deux ou trois enfants qui frap­paient Stefanos. Cela n’a pas été facile pour lui à l’époque, mais il s’en est remis parce qu’il jouait au tennis et que son esprit lui a permis d’aller de l’avant. Cela l’a beau­coup aidé. »