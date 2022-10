Mère de Stefanos Tsitsipas et ancienne joueuse de tennis profes­sion­nelle dans les années 80 (194e mondiale en simple), Julia Apostoli a donné une inter­view à nos confrères russes de Championat dans laquelle elle évoque de nombreux sujets.

Et après être revenue sur le match élec­trique de son fils face à Nick Kyrgios lors du dernier Wimbledon et sur la retraite de Roger Federer, l’an­cienne 194e mondiale en simple a été inter­rogée sur les simi­li­tudes entre la riva­lité Federer/Nadal et celle entre Tsitsipas et Medvedev.

« Nadal et Federer n’ont jamais eu un tel conflit. Aucune offense ne sera dite, mais Roger et Nadal étaient les idoles du tennis en leur temps. Je ne suis pas encore prête à dire que Medvedev et Tsitsipas sont des joueurs idéaux. Il y a de la place pour grandir », a déclaré la maman de Stefanos qui a préféré ne pas rajouter de l’huile sur le feu alors que son fils et Daniil entre­tiennent des rapports compliqués.