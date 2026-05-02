Accueil ATP

Julien Benneteau au sujet de Fils : « C’est quoi le gratin mondial ? Il est 4ème à la Race, les gars ! »

Par
Jean Muller
-
53

Lors de l’émis­sion des Grandes Gueules sur RMC Sport, Julien Benneteau a expliqué que ce que Fils était entrain de réaliser était mons­trueux : « C’est quoi le gratin mondial, il est 4ème à la Race, les gars ! Idian Wells, quart de finale, Miami, demi‐finale, Barcelone, victoire, Madrid, demi‐finale. Ces résul­tats c’est de la constance dans la perfor­mance comme le font les 5,6 premiers mondiaux »

Et de conti­nuer : « Qui est meilleur que lui, Sinner, Alcaraz, Zverev, on oublie Djokovic quand il fait du « frais, donc oui il fait partie du gratin, son niveau moyen c’est top 10 »

Publié le samedi 2 mai 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥