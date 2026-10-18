« Le bilan de Zverev face à Sinner cette année est de 0–5, celui face à Alcaraz est de 0–1, et celui face à Djokovic est de 0–1. À cet égard, les détrac­teurs affirment qu’il ne l’a pas mérité. Je trouve cela tota­le­ment absurde. Il se bat, il joue, il travaille et il est désor­mais, à juste titre et de manière tout à fait méritée, le nouveau n° 1 mondial », a récem­ment déclaré Boris Becker, qui a pris la défense de son compatriote.

Dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC ce dimanche, Julien Benneteau, ancien 25e mondial et ex‐capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, a commenté la décla­ra­tion de Becker et donné son avis sur le nouveau statut de Zverev.

🎾 Zverev un n°1 mondial par défaut pour @julienbenneteau.« Il a saisi l’oc­ca­sion et c’est mérité par rapport à tout ce qu’il fait depuis petit. Bravo, il n’y a rien à dire là‐dessus, mais Alcaraz et Sinner sont large­ment au‐dessus » https://t.co/xSrNozc27O — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) October 18, 2026

« Boris Becker dit tout et son contraire sur Alexander Zverev. Il a tout simple­ment été le plus constant, là où Alcaraz et Sinner ont été blessés. Donc lui, il n’y est pour rien et il mérite d’être numéro 1 mondial, mais par défaut. Il gagne deux tour­nois du Grand Chemin, il fait une saison excep­tion­nelle. Il n’y a rien à dire là‐dessus, mais effec­ti­ve­ment, il ne bat jamais les meilleurs. Il gagne Roland‐Garros là où il n’y a que Sinner, il n’y a pas Alcaraz et Sinner et il gagne l’US Open, où il n’y a pas Sinner. Il n’a eu à battre qu’un seul membre du top 10 pour gagner ses deux tour­nois du Grand Chelem, qui lui permettent d’être numéro 1. Il a saisi une occa­sion. Si Alcaraz et Sinner sont en forme du 1er janvier au 15 novembre, je ne pense pas qu’il aurait terminé numéro 1 mondial. Il a saisi l’oc­ca­sion, bravo, et c’est mérité par rapport à tout ce qu’il a fait depuis qu’il est tout petit. Il a grandi sur le circuit quand il avait 12,13 ans, parce qu’il suivait son grand frère. On l’a vu évoluer, il était programmé pour ça. Il a réussi à gagner, à déblo­quer son comp­teur en Grand Chemin cette année. Bravo, il n’y a rien à dire là‐dessus. Mais je pense qu’Alcaraz et Sinner sont large­ment au‐dessus. »