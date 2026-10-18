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Julien Benneteau : « Boris Becker dit tout et son contraire sur Alexander Zverev »

Par
Baptiste Mulatier
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« Le bilan de Zverev face à Sinner cette année est de 0–5, celui face à Alcaraz est de 0–1, et celui face à Djokovic est de 0–1. À cet égard, les détrac­teurs affirment qu’il ne l’a pas mérité. Je trouve cela tota­le­ment absurde. Il se bat, il joue, il travaille et il est désor­mais, à juste titre et de manière tout à fait méritée, le nouveau n° 1 mondial », a récem­ment déclaré Boris Becker, qui a pris la défense de son compatriote. 

Dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC ce dimanche, Julien Benneteau, ancien 25e mondial et ex‐capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, a commenté la décla­ra­tion de Becker et donné son avis sur le nouveau statut de Zverev. 

« Boris Becker dit tout et son contraire sur Alexander Zverev. Il a tout simple­ment été le plus constant, là où Alcaraz et Sinner ont été blessés. Donc lui, il n’y est pour rien et il mérite d’être numéro 1 mondial, mais par défaut. Il gagne deux tour­nois du Grand Chemin, il fait une saison excep­tion­nelle. Il n’y a rien à dire là‐dessus, mais effec­ti­ve­ment, il ne bat jamais les meilleurs. Il gagne Roland‐Garros là où il n’y a que Sinner, il n’y a pas Alcaraz et Sinner et il gagne l’US Open, où il n’y a pas Sinner. Il n’a eu à battre qu’un seul membre du top 10 pour gagner ses deux tour­nois du Grand Chelem, qui lui permettent d’être numéro 1. Il a saisi une occa­sion. Si Alcaraz et Sinner sont en forme du 1er janvier au 15 novembre, je ne pense pas qu’il aurait terminé numéro 1 mondial. Il a saisi l’oc­ca­sion, bravo, et c’est mérité par rapport à tout ce qu’il a fait depuis qu’il est tout petit. Il a grandi sur le circuit quand il avait 12,13 ans, parce qu’il suivait son grand frère. On l’a vu évoluer, il était programmé pour ça. Il a réussi à gagner, à déblo­quer son comp­teur en Grand Chemin cette année. Bravo, il n’y a rien à dire là‐dessus. Mais je pense qu’Alcaraz et Sinner sont large­ment au‐dessus. »

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 14:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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