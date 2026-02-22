Ancien 25e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour RMC Sports, Julien Benneteau a été invité à s’ex­primer sur l’ac­tuelle domi­na­tion écra­sante de Carlos Alcaraz, fraî­che­ment titré sur l’ATP 500 de Doha face à Arthur Fils.

Et pour l’ex‐capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, il ne faut pas enterrer Jannik Sinner malgré son petit coup de mou.

👀🎾 @DDouillet lance un pari à @julienbenneteau !



🔥 « À partir de main­te­nant, Alcaraz battra systé­ma­ti­que­ment Sinner » pic.twitter.com/puSWylOL7m — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) February 22, 2026

« Alcaraz ne va pas gagner tous ses matchs, il va en perdre. Je pense que Sinner va réussir à battre Alcaraz dans la saison. Mais oui, au 22 février depuis le 1er janvier, il est impres­sion­nant. Je ne pense pas l’avoir déjà vu aussi fort. Après, trois semaines avant le début de la saison, c’est Sinner qui l’a battu en finale du Masters. Il n’y a pas un monde d’écart entre les deux. Sinner est peut‐être un tout petit peu moins bien et qu’il a pris un coup sur la tête en perdant contre Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie. Mais sur la tournée améri­caine avec les Masters 1000 d’Indian Wells et Miami, il faudra compter sur lui. Il ne va pas perdre en huitièmes de finale ou en quarts à chaque fois. Je pense que Alcaraz lui est entré dans la tête parce que Sinner cherche à faire évoluer son jeu par rapport à Alcaraz. Alors que Carlos à une version beau­coup plus complète que celle de Sinner. »