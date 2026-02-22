Ancien 25e joueur mondial et désormais consultant pour RMC Sports, Julien Benneteau a été invité à s’exprimer sur l’actuelle domination écrasante de Carlos Alcaraz, fraîchement titré sur l’ATP 500 de Doha face à Arthur Fils.
Et pour l’ex‐capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, il ne faut pas enterrer Jannik Sinner malgré son petit coup de mou.
👀🎾 @DDouillet lance un pari à @julienbenneteau !— Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) February 22, 2026
🔥 « À partir de maintenant, Alcaraz battra systématiquement Sinner » pic.twitter.com/puSWylOL7m
« Alcaraz ne va pas gagner tous ses matchs, il va en perdre. Je pense que Sinner va réussir à battre Alcaraz dans la saison. Mais oui, au 22 février depuis le 1er janvier, il est impressionnant. Je ne pense pas l’avoir déjà vu aussi fort. Après, trois semaines avant le début de la saison, c’est Sinner qui l’a battu en finale du Masters. Il n’y a pas un monde d’écart entre les deux. Sinner est peut‐être un tout petit peu moins bien et qu’il a pris un coup sur la tête en perdant contre Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie. Mais sur la tournée américaine avec les Masters 1000 d’Indian Wells et Miami, il faudra compter sur lui. Il ne va pas perdre en huitièmes de finale ou en quarts à chaque fois. Je pense que Alcaraz lui est entré dans la tête parce que Sinner cherche à faire évoluer son jeu par rapport à Alcaraz. Alors que Carlos à une version beaucoup plus complète que celle de Sinner. »
Publié le dimanche 22 février 2026 à 16:14