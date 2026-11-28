Titré à Vienne, Paris, et au Masters de Turin, Carlos Alcaraz va tenter de boucler une fin de saison excep­tion­nelle en rempor­tant la Coupe Davis avec l’Espagne.

En sachant que Jannik Sinner, opéré au genou, ne devrait pas faire son retour avant avril prochain, Julien Benneteau pense que l’Espagnol a de la marge sur la concurrence.

🗣️💬 @julienbenneteau : « Alcaraz a une longueur d’avance sur le reste de la concur­rence en Grand Chelem et sur l’Open d’Australie. » pic.twitter.com/Fq4fPETSXC — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) November 28, 2026

« Alcaraz a une longueur d’avance sur le reste de la concur­rence en Grand Chelem et sur l’Open d’Australie. Si j’étais à sa place et que j’avais déjà gagné sept titres en Grand Chelem à seule­ment 23 ans, je me dirais : j’en profite, j’engrange. Nadal n’a jamais remporté le Masters, Carlos l’a déjà fait. Sans Sinner ou pas, il l’a gagné », a déclaré l’ancien joueur fran­çais dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC.