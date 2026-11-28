Titré à Vienne, Paris, et au Masters de Turin, Carlos Alcaraz va tenter de boucler une fin de saison exceptionnelle en remportant la Coupe Davis avec l’Espagne.
En sachant que Jannik Sinner, opéré au genou, ne devrait pas faire son retour avant avril prochain, Julien Benneteau pense que l’Espagnol a de la marge sur la concurrence.
« Alcaraz a une longueur d’avance sur le reste de la concurrence en Grand Chelem et sur l’Open d’Australie. Si j’étais à sa place et que j’avais déjà gagné sept titres en Grand Chelem à seulement 23 ans, je me dirais : j’en profite, j’engrange. Nadal n’a jamais remporté le Masters, Carlos l’a déjà fait. Sans Sinner ou pas, il l’a gagné », a déclaré l’ancien joueur français dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.