Lors de l’émission des Grandes Gueules sur RMC Sport, Julien Benneteau a expliqué que ce que Fils était entrain de réaliser était monstrueux : « C’est quoi le gratin mondial, il est 4ème à la Race, les gars ! Idian Wells, quart de finale, Miami, demi‐finale, Barcelone, victoire, Madrid, demi‐finale. Ces résultats c’est de la constance dans la performance comme le font les 5,6 premiers mondiaux »
🎾🇫🇷 @julienbenneteau sur Arthur Fils : « Qui est meilleur que lui en ce moment si on oublie Djokovic ? Sinner, Alcaraz et Zverev ? Donc bien sûr qu’il est dans le gratin mondial. Ce qu’il fait cette saison est monstrueux ! » pic.twitter.com/TrmqAL9gir— Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) May 2, 2026
Et de continuer : « Qui est meilleur que lui, Sinner, Alcaraz, Zverev, on oublie Djokovic quand il fait du « frais, donc oui il fait partie du gratin, son niveau moyen c’est top 10 »
Publié le samedi 2 mai 2026 à 11:45