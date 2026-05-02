Lors de l’émis­sion des Grandes Gueules sur RMC Sport, Julien Benneteau a expliqué que ce que Fils était entrain de réaliser était mons­trueux : « C’est quoi le gratin mondial, il est 4ème à la Race, les gars ! Idian Wells, quart de finale, Miami, demi‐finale, Barcelone, victoire, Madrid, demi‐finale. Ces résul­tats c’est de la constance dans la perfor­mance comme le font les 5,6 premiers mondiaux »

🎾🇫🇷 @julienbenneteau sur Arthur Fils : « Qui est meilleur que lui en ce moment si on oublie Djokovic ? Sinner, Alcaraz et Zverev ? Donc bien sûr qu’il est dans le gratin mondial. Ce qu’il fait cette saison est mons­trueux ! » pic.twitter.com/TrmqAL9gir — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) May 2, 2026

Et de conti­nuer : « Qui est meilleur que lui, Sinner, Alcaraz, Zverev, on oublie Djokovic quand il fait du « frais, donc oui il fait partie du gratin, son niveau moyen c’est top 10 »