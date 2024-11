Invité de l’émis­sion Stephen Brunch sur RMC Sports ce dimanche pour évoquer la grosse annonce de ces dernières heures concer­nant l’as­so­cia­tion surprise entre Novak Djokovic et Andy Murray, l’ac­tuel capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Julien Benneteau, a tenté d’ex­pli­quer les moti­va­tions du joueur serbe.

« Ce n’est pas parce qu’on a été un grand joueur qu’on est un bon entraî­neur et que cela garantit une réus­site en tant que coach. Andy Murray va avoir le rôle de coach, pas d’en­traî­neur, il ne va pas lui apprendre à faire un coup droit ou un revers. Je pense que Djokovic a une réelle moti­va­tion d’être à 25 Grands Chelems remportés, d’être le seul à l’avoir fait et il va tout faire pour. Et le fait que Murray le rejoigne dans son équipe, c’est un signal qu’il envoie aux autres et aussi pour lui‐même afin d’avoir un autre discours, une autre vision sur le jeu des Alcaraz et Sinner pour pouvoir les battre en cinq sets. Il ne faut pas oublier Zverev qui a terminé l’année en trombe. Et je pense que c’est dans cet optique‐là qu’il fait appel à Andy Murray. »