Dans le cadre de la dernière semaine de Roger Federer sur le circuit, nous sortons quelques archives.

Elle sont tirées de notre maga­zine et notam­ment des numéros en 2012 quand nous avons fait la promo­tion de la sortie du livre « Roger, mon Amour ». Hier, nous vous avons proposé le témoi­gnage de Thierry Ascione.

Ce mardi, Moselle Open oblige, c’est Julien Boutter, le direc­teur. Le cham­pion mosellan était revenu sur sa finale perdue à Milan face à Roger Federer qui soule­vait alors le premier titre ATP de sa carrière.





À l’époque (en septembre 2012), nous avions demandé au direc­teur de l’ATP 250 de Metz s’il était le plus grand joueur de tous les temps. Voici sa réponse.

« Je vais être sincère : je suis comblé, j’ai eu le chance de le jouer et aussi de la battre (rires). (En 1999, sur le Challenger de Grenoble, Boutter bat Federer : 4–6, 6–2, 6–3, ndlr). Aujourd’hui, il porte notre sport. Il a permis qu’il soit encore plus popu­laire. Roger est une icône, un homme de valeurs. Quand il va partir, il va y avoir un grand vide. Alors, quand je le vois aussi motivé par les Jeux Olympiques de Londres, aussi frin­gant sur ciment, j’es­père juste qu’il pourra rester un petit peu plus de temps tout en haut du tennis mondial. Mais je préviens aussi tout le monde…Profitez-en, car, un jour, il sera obligé d’ar­rêter. À ce moment‐là, seuls ses victoires et ses coups magiques demeu­re­ront éternels. »