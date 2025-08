Battu dès le troi­sième tour au Masters 1000 de Toronto par le tenant du titre Australien Alexei Popyrin, Daniil Medvedev continue sur la pente descen­dante, et continue égale­ment avec ses atti­tudes parfois limites.

Dans l’émis­sion Sans Filet, Julien Varlet est revenu sur la pénible et lente baisse de niveau du Russe, qui n’a plus gagné de titres depuis Rome 2023. Et il n’a pas été tendre avec l’an­cien numéro un mondial.

📉 « Medvedev régresse. Il ne fait plus peur et ne fait plus mal. Physiquement, c’est compliqué et sa tech­nique est fragile. La grande période Daniil, c’est fini. »



« Medvedev stagne, et c’est même limite si il régresse. Il ne fait plus peur. Il ne fait pas mal. Et puis quand tu es dans le doute, il y a deux choses qui t’aident à tenir la baraque. D’abord ton physique. Mais il a telle­ment donné que ça commence à être compliqué. Et puis surtout il y a la tech­nique, et c’est pas là où il est le meilleur. Donc dès qu’il est dans le doute, il joue auto­ma­ti­que­ment moins bien. Même en 2019, quand il fait cette super partie de saison, il ne joue pas bien de le petit jeu, il ne volleye pas super bien. Et il n’a pas progressé. Même si je l’adore, je pense qu’il faut oublier la période Daniil Medvedev. »