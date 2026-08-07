Actuellement 24e au clas­se­ment ATP, à 740 points de la 10e place, Arthur Fils a un énorme coup à jouer sur cette deuxième partie de saison alors qu’il n’a aucun point à défendre jusqu’à la fin de l’année.

Mais comme l’ex­plique l’an­cien joueur fran­çais Julien Varlet, dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV, il faudra néces­sai­re­ment que le corps suive.

🔝 « Arthur Fils peut finir top 5 s’il fait autant de matchs que Zverev. C’est pas une ques­tion de tennis, mais de physique. S’il n’a pas une saison complète, il ne sera pas top 10. Il doit se construire comme un athlète olym­pique, avec des pics de forme. »



🗣️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/Hd57yeUb5u — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 7, 2026

« Ce que j’ai­me­rais avec Arthur, et ce ne sera pas encore le cas cette année, c’est qu’il puisse faire une année complète. S’il arrive à faire cela, il sera Top 10. Dans le cas contraire, il ne pourra pas. C’est le problème. Pour moi, ce n’est pas une ques­tion de tennis, mais de physique. Quand on voit le petit Jodar, il a déjà 55 matchs disputés, et on est début août. Il va finir à combien ? On peut prendre Zverev comme exemple, qui est une valeur sûre, il fait cela quasi­ment tous les ans en jouant beau­coup, c’est son truc. Si Arthur arrive à faire autant de matchs que Zverev, je le signe tout de suite, il sera Top 5. »