Accueil ATP

Julien Varlet caté­go­rique sur Arthur Fils : « S’il n’ar­rive pas à faire cela, il ne sera jamais Top 10 »

Par
Thomas S
-
1418

Actuellement 24e au clas­se­ment ATP, à 740 points de la 10e place, Arthur Fils a un énorme coup à jouer sur cette deuxième partie de saison alors qu’il n’a aucun point à défendre jusqu’à la fin de l’année. 

Mais comme l’ex­plique l’an­cien joueur fran­çais Julien Varlet, dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV, il faudra néces­sai­re­ment que le corps suive. 

« Ce que j’ai­me­rais avec Arthur, et ce ne sera pas encore le cas cette année, c’est qu’il puisse faire une année complète. S’il arrive à faire cela, il sera Top 10. Dans le cas contraire, il ne pourra pas. C’est le problème. Pour moi, ce n’est pas une ques­tion de tennis, mais de physique. Quand on voit le petit Jodar, il a déjà 55 matchs disputés, et on est début août. Il va finir à combien ? On peut prendre Zverev comme exemple, qui est une valeur sûre, il fait cela quasi­ment tous les ans en jouant beau­coup, c’est son truc. Si Arthur arrive à faire autant de matchs que Zverev, je le signe tout de suite, il sera Top 5. »

Publié le vendredi 7 août 2026 à 15:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥