Actuellement 24e au classement ATP, à 740 points de la 10e place, Arthur Fils a un énorme coup à jouer sur cette deuxième partie de saison alors qu’il n’a aucun point à défendre jusqu’à la fin de l’année.
Mais comme l’explique l’ancien joueur français Julien Varlet, dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV, il faudra nécessairement que le corps suive.
🔝 « Arthur Fils peut finir top 5 s’il fait autant de matchs que Zverev. C’est pas une question de tennis, mais de physique. S’il n’a pas une saison complète, il ne sera pas top 10. Il doit se construire comme un athlète olympique, avec des pics de forme. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 7, 2026
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« Ce que j’aimerais avec Arthur, et ce ne sera pas encore le cas cette année, c’est qu’il puisse faire une année complète. S’il arrive à faire cela, il sera Top 10. Dans le cas contraire, il ne pourra pas. C’est le problème. Pour moi, ce n’est pas une question de tennis, mais de physique. Quand on voit le petit Jodar, il a déjà 55 matchs disputés, et on est début août. Il va finir à combien ? On peut prendre Zverev comme exemple, qui est une valeur sûre, il fait cela quasiment tous les ans en jouant beaucoup, c’est son truc. Si Arthur arrive à faire autant de matchs que Zverev, je le signe tout de suite, il sera Top 5. »
Publié le vendredi 7 août 2026 à 15:17