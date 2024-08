La dernière défaite de Stefanos Tsitsipas au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal face à Kei Nishikori fait énor­mé­ment parler.

Alors que le Grec a publi­que­ment critiqué son père et entraî­neur à l’issue de cette nouvelle décon­venue, Julien Varlet, ancien 135e joueur mondial et désor­mais consul­tant, a révélé dans l’émis­sion Sans Filet diffusée sur Winamax TV que l’ac­tuel 11e joueur mondial conti­nuait à jouer malgré une douleur et bles­sure au niveau du coude.

🤕 « Tsitsipas ne reviendra pas dans le top 5. Il n’ar­rive plus à faire la diffé­rence en revers. Il n’utilise jamais le slice. En plus, il veut conti­nuer à jouer mais il a toujours ses problèmes de coude… »



🗣️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/eRJzOrLpGV — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 9, 2024

« J’ai un petit scoop : Tsitsipas continue à jouer mais il a toujours des problèmes de coude parce que je sais que quel­qu’un est descendu dans le sud pour le guérir et le faire travailler sur son son coude quelques semaines avant les JO. Il ne peut pas faire des revers comme il le souhaite car il a tout simple­ment mal au coude. Cette douleur est là, il veut conti­nuer à jouer et faire des tour­nois mais il a cette douleur qui le gêne. »