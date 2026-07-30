Après sa parenthèse enchantée à Roland‐Garros où il a atteint le troisième tour avec notamment une victoire contre Marin Cilic, Moïse Kouamé marque le pas depuis quelques semaines.
Battu trois fois dès le première tour, dont la dernière il y a quelques jours à Los Cabos contre le 391e mondial, le Français va devoir remettre le bleu de chauffe, comme l’on dit. C’est en tout cas l’avis de l’ancien joueur français, Julien Varlet, qui s’est exprimé à son sujet dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV.
🙅♂️ « Si Kouamé n’est pas humble, il ne sera pas fort. Le tennis français a besoin de le mettre en avant, de cette pub‐là. Maintenant, il est reparti avec les besogneux du tennis, à jouer dans de mauvaises conditions. C’est aussi ça, le tennis. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 30, 2026
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« Pour moi, la chose le plus importante pour lui, c’est ce que je répète très souvent, et dans le tennis c’est le base, c’est l’humilité. S’il n’est pas humble, il ne sera pas fort. Le tennis français a besoin de le mettre en avant, de cette pub‐là. Maintenant, il est reparti avec les besogneux du tennis, à jouer dans de mauvaises conditions. C’est aussi ça, le tennis. »
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 18:18