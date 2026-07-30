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Julien Varlet prévient Moïse Kouamé : « La base du tennis, c’est l’hu­mi­lité. S’il n’est pas humble, il ne sera pas fort »

Par
Thomas S
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Après sa paren­thèse enchantée à Roland‐Garros où il a atteint le troi­sième tour avec notam­ment une victoire contre Marin Cilic, Moïse Kouamé marque le pas depuis quelques semaines. 

Battu trois fois dès le première tour, dont la dernière il y a quelques jours à Los Cabos contre le 391e mondial, le Français va devoir remettre le bleu de chauffe, comme l’on dit. C’est en tout cas l’avis de l’an­cien joueur fran­çais, Julien Varlet, qui s’est exprimé à son sujet dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.

« Pour moi, la chose le plus impor­tante pour lui, c’est ce que je répète très souvent, et dans le tennis c’est le base, c’est l’hu­mi­lité. S’il n’est pas humble, il ne sera pas fort. Le tennis fran­çais a besoin de le mettre en avant, de cette pub‐là. Maintenant, il est reparti avec les beso­gneux du tennis, à jouer dans de mauvaises condi­tions. C’est aussi ça, le tennis. »

Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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