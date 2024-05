Le cham­brage de Mardy Fish, après la diffu­sion des premières images du docu­men­taire de Roger Federer, n’a pas laissé tout le monde indifférent.

Julien Varlet, ancien numéro 259e mondial est allé de son petit commen­taire sur Twitter, pour rappeler les mauvais côtés de l’Américain.

Ou 3h avant que je me batte avec toi dans les vestiaires à l’ATP 250 de Memephis !!!🤮🤮🤮🤮 — Julien Varlet (@JulienVarlet1) May 14, 2024

« Ou 3h avant que je me batte avec toi dans les vestiaires à l’ATP 250 de Memphis », a souligné le consul­tant tennis de Canal+.

Pour rappel, les deux joueurs en étaient venus aux mains dans les vestiaires, après une victoire de Fish au premier tour de l’ATP 250 de Memphis. Le Français était revenu sur cet épisode lors d’une discus­sion avec Benoît Maylin en 2019. « Je mène 6–4, 5–4 (30−30). Je suis à deux points du match. Il se tord la cheville et ne peut pas aller sur la balle. Balle de match. Le mec crie, il va à sa chaise et l’ar­bitre l’aide, alors que je sers pour le match. Je vais le voir pour lui demander ‘ça va quand même ?’ Il m’in­sulte de tous les noms. A la fin du match, il vient me voir pour me serrer la main, je le tire vers moi et lui crache sur les pompes. Dans les vestiaires, je sens qu’il veut venir vers moi. Qu’est ce que je fais ? Je baisse la tête, lui rentre l’épaule dans le bide, et là il me met des coups de coudes dans le dos. »