Nos confrères de Tennis Majors ont eu l’ex­cel­lente idée de réaliser un dossier très complet sur le retour à la compé­ti­tion d’Andy Murray suite à son opéra­tion de la hanche en inter­ro­gant experts, méde­cins ou anciens joueurs sur son cas assez unique.

Ancien 135e joueur mondial, le Français Julien Varlet, qui officie en tant que commen­ta­teur pour Canal+ Afrique, a été contraint de mettre un terme à sa carrière à cause du même type de problème. Interrogé au sujet du Britannique, Julien est tout tota­le­ment admiratif.

« J’ai essayé, mais c’était très dur et je n’avais pas le soutien de l’équipe de Murray. Je n’étais pas non plus à son niveau ! J’avais une heure d’au­to­nomie sur le court. Je n’ai pas pu suivre. J’ai un énorme respect pour ce gars, pour ce qu’il fait physi­que­ment mais aussi menta­le­ment ! Il gagne à peine un match en moins de trois heures, mais il continue à se battre. Il aime ce sport, c’est certain, car ce qu’il doit exiger de lui au quoti­dien est gigan­tesque. C’est du réveil au coucher : réveiller les muscles, travailler la mobi­lité des hanches, les échauffer, les étirer et jouer. La contrainte est énorme. Il est unique ! Son cas fera l’objet d’études ulté­rieures, car non seule­ment il repousse les limites de son propre corps, mais il doit égale­ment repousser les limites de l’im­plant. Au tennis, il faut bouger dans toutes les direc­tions, c’est pour­quoi je suis étonné par ce qu’il fait. Il se déplace même mieux qu’il y a quelque temps et a retrouvé plus de puis­sance dans son jeu de jambes lors­qu’il doit changer de direc­tion, ce qui prouve que l’opé­ra­tion l’a aidé. Quand je l’ai vu jouer pendant cinq heures en Australie… Ce type est un monstre ! Chaque fois que je le vois, je me demande comment il fait. J’aimerais passer une journée avec lui pour voir comment il fait pour jouer à ce niveau. Il pousse son corps jusqu’à des limites qui me font parfois peur, mais c’est son choix. Je suis stupé­fait, mais en même temps, je me demande combien de temps son corps sera prêt à supporter cela. »