De plus en plus abordé, notam­ment par les joueurs (voir les propos d’Alexander Zverev), le sujet des balles sur le circuit masculin est devenu central depuis quelques mois. Quand certains critiquent leur qualité, d’autres se plaignent d’un manque d’uni­for­mi­sa­tion sur l’en­semble de la tournée.

Interrogée à ce sujet par nos confrères d’Eurosport, Justine Henin a tenu à nuancer.

« Il faudrait trouver quelque chose de plus stable, plus cohé­rent. Mais il y aura toujours des joueurs qui se plain­dront parce que leurs styles sont diffé­rents. Ce qui est sûr, c’est que le tennis est devenu de plus en plus physique, les joueurs sont de plus en plus complets et sont capables de se défendre, de tenir la balle dans le court. C’est un sujet, mais atten­tion à ne pas se déres­pon­sa­bi­liser non plus sur ce sur quoi on a la main. »